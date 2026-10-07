انویسٹوپیا برج 2026 کا ابوظہبی میں آغاز، طویل مدتی سرمایہ کاری اور عالمی اقتصادی تبدیلیوں پر توجہ

ابوظہبی، 7 اکتوبر، 2026 (وام) -- انویسٹوپیا برج 2026 کا آج ابوظہبی میں آغاز ہوا، جس میں متحدہ عرب امارات اور دنیا بھر سے وزراء، پالیسی ساز، سرمایہ کار اور کاروباری رہنما عالمی معیشت اور سرمایہ کاری کے بدلتے رجحانات، سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مضبوط بنانے اور طویل مدتی سرمایہ راغب کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔
'ایک زیادہ مضبوط دنیا میں سرمایہ کاری' کے موضوع کے تحت منعقد ہونے والا یہ ایونٹ 2027 میں انویسٹوپیا کے آئندہ مرکزی ایڈیشن کی جانب ایک اسٹریٹجک رابطہ پلیٹ فارم کے طور پر کام کر رہا ہے۔
شرکاء میں وزیر معیشت و سیاحت اور انویسٹوپیا بورڈ آف ٹرسٹیز کے شریک چیئرمین عبداللہ بن طوق المری، وزیر سرمایہ کاری اور بورڈ کے شریک چیئرمین محمد حسن السویدی، اٹلی کے وزیر برائے انٹرپرائزز اینڈ میڈ اِن اٹلی اڈولفو اُرسو، ازبکستان کے وزیر سرمایہ کاری، صنعت و تجارت لازیز قدرتوف، اسکاٹش حکومت کے کابینہ سیکریٹری برائے معیشت، سیاحت و ٹرانسپورٹ اسٹیفن فلن اور سٹی آف لندن کی لیڈی میئر ڈیم سوزن لینگلے سمیت متعدد وزراء، اعلیٰ حکام، سرمایہ کار اور چیف ایگزیکٹو افسران شامل ہیں۔
ایونٹ کے پروگرام میں سرمایہ کاروں کے اعتماد اور اقتصادی مسابقت بڑھانے والے عوامل، سرمایہ کاری راغب کرنے میں اقتصادی پالیسیوں اور بین الاقوامی شراکت داری کے کردار، کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کی بدلتی حکمت عملیوں اور عالمی سرمایہ کے بہاؤ پر توجہ دی جا رہی ہے۔
ایک خصوصی نشست میں محمد حسن السویدی سرمایہ کاروں کے اعتماد، ادارہ جاتی معیار، پالیسیوں کے تسلسل، اقتصادی کشادگی اور جدت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے، جبکہ امارات کے تجربے اور عالمی سرمایہ کاری کے تناظر میں معیشتوں کی مسابقت بڑھانے اور طویل مدتی سرمایہ راغب کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا جائے گا۔
پروگرام میں ایک وزارتی مکالمہ بھی شامل ہے، جس میں عبداللہ بن طوق المری اور اٹلی، لبنان، ازبکستان اور اسکاٹ لینڈ کے وزراء اقتصادی پالیسیوں کی ترقی، اصلاحات میں تیزی اور بین الاقوامی تعاون بڑھانے کے ذریعے نئے مواقع پیدا کرنے اور پائیدار ترقی کے امکانات پر تبادلہ خیال کریں گے۔
نئی معیشت کے بڑھتے مواقع کے تناظر میں ایک سیشن ان اماراتی کمپنیوں کے تجربات پر مرکوز ہوگا جنہوں نے عالمی سطح پر اپنی موجودگی قائم کی ہے۔ اس دوران بین الاقوامی منڈیوں میں توسیع، مصنوعی ذہانت، صحت اور جدید مینوفیکچرنگ میں شراکت داریوں اور اقتصادی تنوع میں ان کمپنیوں کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔
ایجنڈے میں چین اور عرب ممالک کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری تعاون، امارات اور ازبکستان کے درمیان سرمایہ کاری کے مواقع اور امارات و برطانیہ کے درمیان سرمایہ کے بہاؤ سے متعلق گول میز مباحثے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امپیکٹ انویسٹمنٹ، برقی نقل و حرکت، سرکلر اکانومی، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی فنانسنگ و سرحد پار توسیع اور ڈیجیٹل مالیاتی انفراسٹرکچر بھی زیر بحث آئے گا۔
ایونٹ کے دوران شریک اداروں اور کمپنیوں کے درمیان متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ فیوچر 100 اقدام کے تحت کاروباری افراد کے ایک نئے گروپ کو اعزاز دیا جائے گا، متعلقہ معاہدے کیے جائیں گے اور اقدام کے نمایاں رجحانات اور نتائج پر مشتمل خصوصی رپورٹ بھی جاری کی جائے گی۔