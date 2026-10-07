امارات-بیلاروس خدمات و سرمایہ کاری معاہدہ نافذ، کاروباری تعاون کے نئے مواقع

ابوظہبی، 7 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات اور جمہوریہ بیلاروس کے درمیان خدمات کی تجارت اور سرمایہ کاری معاہدہ ٹی آئی ایس آئی اے آج باضابطہ طور پر نافذ ہوا، جس سے خدمات کی منڈی تک رسائی بہتر بنانے، سرمایہ کاروں کے تحفظ اور نجی شعبے کے تعاون کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
یہ معاہدہ 27 جون 2025 کو منسک میں دستخط کیا گیا تھا اور خدمات و سرمایہ کاری کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ایک الگ فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ یہ امارات اور یوریشین اکنامک یونین ای اے ای یو کے اقتصادی شراکت داری معاہدے کی تکمیل کرتا ہے، جو علاقائی سطح پر اشیا کی تجارت کا احاطہ کرتا ہے۔
دونوں معاہدے مل کر امارات اور بیلاروس کے درمیان اشیا، خدمات اور سرمایہ کاری کے بہاؤ کو بڑھانے کے لیے زیادہ جامع اقتصادی فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔
وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی نے کہا کہ معاہدے کا نفاذ دونوں ممالک کے درمیان طویل مدتی اور باہمی فائدہ مند اقتصادی ترقی کی جانب اہم قدم ہے۔ اس سے خدمات کی تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے زیادہ واضح اور قابلِ اعتماد نظام قائم ہوگا اور تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں نجی کمپنیوں کے لیے نئے مواقع کھلیں گے۔
انہوں نے کہا کہ یوریشین اکنامک یونین میں بیلاروس کی اہم پوزیشن اماراتی کمپنیوں کو خطے میں اپنی سرگرمیاں بڑھانے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ بہتر مارکیٹ رسائی اور سرمایہ کاروں کے تحفظ سے مالیاتی و پیشہ ورانہ خدمات، مشاورت، تعلیم، صحت، ٹیکنالوجی اور لاجسٹکس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔
معاہدے کا مقصد مارکیٹ میں داخلے کی رکاوٹیں کم کرنا، سرمایہ کاری کے بہاؤ کو آسان بنانا اور مشترکہ منصوبوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، جبکہ کاروباری اداروں اور سرمایہ کاروں کو دونوں منڈیوں میں کام کرنے کے لیے زیادہ واضح قواعد اور یقین دہانی بھی حاصل ہوگی۔
امارات اور بیلاروس کے درمیان غیر تیل تجارت 2025 میں 316.4 ملین ڈالر رہی، جس میں 268 ملین ڈالر کی دوبارہ برآمدات، بیلاروس سے 45.3 ملین ڈالر کی درآمدات اور امارات کی 3 ملین ڈالر کی غیر تیل برآمدات شامل تھیں۔
2026 کی پہلی ششماہی میں دونوں ممالک کی غیر تیل تجارت 67.4 ملین ڈالر رہی، جبکہ بیلاروس کے لیے اماراتی غیر تیل برآمدات بڑھ کر 4.2 ملین ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 202.4 فیصد اضافہ ہے۔