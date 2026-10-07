انویسٹوپیا سرمایہ کو مواقع سے جوڑنے والا عالمی پلیٹ فارم ہے: عبداللہ بن طوق

ابوظہبی، 7 اکتوبر، 2026 (وام) -- وزیر معیشت و سیاحت اور انویسٹوپیا بورڈ آف ٹرسٹیز کے شریک چیئرمین عبداللہ بن طوق المری نے کہا ہے کہ 2026 کی پہلی ششماہی کے اختتام تک متحدہ عرب امارات میں نئی معیشت کے شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ 25 ہزار تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 37 فیصد زیادہ ہے۔
انویسٹوپیا برج 2026 کے موقع پر امارات نیوز ایجنسی وام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امارات علم اور جدت پر مبنی معیشت سے آگے بڑھتے ہوئے ایک نئے اقتصادی ماڈل کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ یہ تبدیلی 'ہم امارات 2031' کی اہم ترجیحات میں شامل ہے، جس کا مقصد ملک کو نئی معیشت کا عالمی مرکز بنانا ہے۔
اس حکمت عملی کے تحت جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل معیشت، ای کامرس، قابل تجدید توانائی، سرکلر اکانومی، گرین ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل میڈیا، فن ٹیک اور اسمارٹ موبیلٹی سمیت تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
عبداللہ بن طوق نے کہا کہ مصنوعی ذہانت محض ایک الگ شعبہ نہیں بلکہ صنعت، لاجسٹکس، مالیاتی خدمات، سیاحت اور توانائی سمیت مختلف شعبوں کی پیداواری صلاحیت اور کارکردگی بڑھانے کا اہم ذریعہ ہے۔ ان کے مطابق نئی معیشت ایک مربوط نظام کی شکل اختیار کر رہی ہے، جو پیداوار، سرمایہ کاری اور قدر پیدا کرنے کے روایتی طریقوں کو بدل رہی ہے۔
اسی تبدیلی کے تناظر میں انہوں نے انویسٹوپیا کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پلیٹ فارم سرمایہ کاروں، کمپنیوں اور حکومتوں کو ایک جگہ جمع کرکے مکالمے کو عملی سرمایہ کاری، شراکت داریوں اور منصوبوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ انویسٹوپیا برج 2026 کا مقصد بھی سرمایہ کو مواقع اور کاروباری اداروں کو نئی منڈیوں سے جوڑنا ہے۔
ایونٹ میں عالمی معیشت اور سرمایہ کاری کے بدلتے رجحانات، اقتصادی استحکام، نئی معیشت کے شعبوں کی ترقی اور تیز رفتار ٹیکنالوجی تبدیلیوں کے درمیان سرمایہ کاری کی نئی حکمت عملیوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ طویل مدتی سرمایہ کاری، عالمی شراکت داری اور جدید کمپنیوں کی بین الاقوامی توسیع کے امکانات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
بات چیت میں مصنوعی ذہانت پر مبنی معیشت کے لیے درکار بنیادی ڈھانچے کے علاوہ ٹیکنالوجی، مالیات، ڈیجیٹل فنانس، صحت، جدید مینوفیکچرنگ، کلین ٹیکنالوجی، سیاحت اور ایکسپیرینس اکانومی میں سرمایہ کاری کے مواقع بھی زیر بحث ہیں۔
انویسٹوپیا کی عالمی رسائی کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ بن طوق نے بتایا کہ انویسٹوپیا ڈائیلاگز گزشتہ چھ برسوں میں نیویارک، جنیوا، دہلی، ممبئی، قاہرہ، رباط، لندن، میلان، سنگاپور اور موناکو سمیت 25 علاقائی اور عالمی منڈیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ ان مکالموں نے حکومتوں، عالمی اداروں اور کاروباری برادری کے ساتھ اقتصادی و سرمایہ کاری تعاون بڑھانے اور سرمایہ کاروں کو امارات اور دیگر منڈیوں کے مواقع سے جوڑنے میں مدد دی ہے۔
اسی عرصے میں انویسٹوپیا بڑے قومی و بین الاقوامی اداروں، عالمی کمپنیوں، سرمایہ کاری فنڈز، بینکوں اور بزنس ایکسیلیریٹرز کے ساتھ 32 سے زائد شراکت داری معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر چکا ہے۔
رواں سال انویسٹوپیا کی بین الاقوامی سرگرمیوں میں افریقہ کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، جہاں توجہ محض سرمایہ کاری کے مواقع کی نشاندہی سے آگے بڑھ کر انفراسٹرکچر، فنانسنگ، صنعتی صلاحیت اور سرمایہ کاری راہداریوں میں قابل عمل شراکت داریوں کی تشکیل پر مرکوز ہے۔ لاجسٹکس اور بنیادی ڈھانچے کو بھی مضبوط اور قابل اعتماد تجارتی و سرمایہ کاری روابط کے لیے اہم قرار دیا گیا ہے۔
عبداللہ بن طوق نے کہا کہ انویسٹوپیا 2026 میں مزید علاقائی اور عالمی منڈیوں تک اپنی سرگرمیاں بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے، جن میں انویسٹوپیا میڈیٹیرینین-ایتھنز بھی شامل ہے، جبکہ افریقی منڈیوں میں مزید مواقع کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
انویسٹوپیا کی آئندہ ترجیحات میں مصنوعی ذہانت، فن ٹیک، ہیلتھ ٹیک، ایگری ٹیک، قابل تجدید توانائی، فضائی نقل و حرکت، خلائی شعبہ، ای کامرس، تعلیم اور سپلائی چین شامل ہیں۔
انویسٹوپیا برج 2026 کے دوران شریک اداروں اور کمپنیوں کے درمیان متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے، جن میں فیوچر 100 اقدام کے تحت انٹرپرینیورشپ، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ فنانسنگ سے متعلق معاہدے شامل ہیں۔
عبداللہ بن طوق نے کہا کہ ان معاہدوں کی اہمیت نئی منڈیوں تک رسائی، سرمایہ کو مواقع سے جوڑنے اور سرحد پار شراکت داریوں کے فروغ میں ہے۔