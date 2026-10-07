متحدہ عرب امارات کی حوثیوں کی جانب سے سعودی شہری تنصیبات اور بحری جہازوں کو مسلسل نشانہ بنانے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 7 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب میں شہریوں، شہری و اقتصادی تنصیبات کے ساتھ ساتھ جنوبی بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں سعودی بحری جہازوں کو مسلسل نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کی مسلسل کارروائیاں سعودی عرب کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
وزارت نے سعودی عرب کے ساتھ امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کی ہے۔