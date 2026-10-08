جبل علی میں دوسری ٹرائل ریس میں 41 عربی اور تھوروبریڈ گھوڑوں کی شرکت

دبئی، 8 اکتوبر، 2026 (وام) -- امارات ہارس ریسنگ اتھارٹی نے نئے 2026-2027 سیزن کی دوسری ٹرائل ریس میں 41 خالص نسل عربی اور تھوروبریڈ گھوڑوں کی شرکت کا اعلان کیا ہے۔ ریس آج صبح دبئی کے جبل علی ریس کورس میں منعقد ہوئی، جہاں مجموعی طور پر سات مقابلے ہوئے۔
اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ دوسری ٹرائل ریس میں 37 خالص نسل عربی گھوڑوں نے نمایاں کارکردگی دکھائی، جن میں 28 گھوڑے پہلی بار ریس میں شریک ہوئے جبکہ نو پہلے بھی مقابلوں میں حصہ لے چکے تھے۔ اس کے علاوہ چار تھوروبریڈ گھوڑوں نے بھی شرکت کی جو اس سے قبل ریسوں میں حصہ لے چکے ہیں۔
بیان کے مطابق دو ریسیں 1,000 میٹر جبکہ پانچ ریسیں 800 میٹر کے فاصلے پر منعقد ہوئیں۔
امارات ہارس ریسنگ اتھارٹی کی اسٹیورڈز کمیٹی کے رکن راشد البلوشی نے کہا کہ نئے سیزن کی دوسری ٹرائل ریس میں خالص نسل عربی اور تھوروبریڈ گھوڑوں کی نمایاں کارکردگی نے ان کی تیاری اور آئندہ مقابلوں کے لیے آمادگی کو ظاہر کیا۔
انہوں نے بتایا کہ ٹرائل ریسز منظور شدہ کیلنڈر کے مطابق طے شدہ شیڈول پر جاری رہیں گی، جبکہ تیسری ریس آئندہ بدھ کو منعقد ہوگی۔ ان کے مطابق اتھارٹی ریسوں کی کامیابی کے لیے تمام ضروری انتظامات کر رہی ہے اور مالکان، ٹرینرز اور جوکیز کی جانب سے بھی بھرپور تعاون حاصل ہے۔
راشد البلوشی نے کہا کہ گزشتہ سیزن کی طرح اس بار بھی اتھارٹی ریسنگ کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے تمام ضروری سہولیات اور انتظامات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔