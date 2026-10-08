سونے کی قیمتوں میں دو ماہ کی کم ترین سطح سے بحالی

عالمی دارالحکومت، 8 اکتوبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعرات کو سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا، جبکہ امریکی ڈالر 18 ماہ کی بلند ترین سطح سے نیچے آنے کے بعد قیمتی دھات کو دو ماہ کی کم ترین سطح سے سنبھلنے میں مدد ملی۔
گرین وچ وقت کے مطابق 01:40 بجے اسپاٹ گولڈ 0.5 فیصد اضافے کے ساتھ 4,132.66 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔
دسمبر کی ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 0.4 فیصد بڑھ کر 4,157.60 ڈالر فی اونس ہوگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.4 فیصد اضافے کے ساتھ 60.36 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 1.8 فیصد بڑھ کر 1,660.05 ڈالر اور پیلیڈیم 1.6 فیصد اضافے کے ساتھ 1,142.00 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔