عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ 101.53 ڈالر فی بیرل

بیجنگ، 8 اکتوبر، 2026 (وام) -- ایشیائی منڈی میں جمعرات کو ابتدائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 1.33 ڈالر یا 1.33 فیصد بڑھ کر 101.53 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل 1.11 ڈالر یا 1.26 فیصد اضافے کے ساتھ 89.39 ڈالر فی بیرل ہوگیا۔
بدھ کو تیل کی قیمتیں کمی پر بند ہوئی تھیں، جب بین الاقوامی توانائی ایجنسی آئی ای اے نے اسٹریٹجک ذخائر سے تیل کے اجرا میں تیزی لانے اور ڈیزل کی فراہمی کو ترجیح دینے پر اتفاق کیا تھا۔