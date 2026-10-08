متحدہ عرب امارات کی غزہ میں آبی امداد جاری، 121 کنوؤں اور پائپ لائنوں سے لاکھوں افراد مستفید

ابوظہبی، 8 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ میں پانی کی قلت کم کرنے اور رہائشیوں و بے گھر افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈی سیلینیشن منصوبوں، کنوؤں کی کھدائی، پانی کے ٹینکروں اور ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کے ذریعے فلسطینیوں کو پانی کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔
دسمبر 2023 میں مصر کی جانب قائم ڈی سیلینیشن پلانٹس سے منسلک اماراتی پائپ لائنوں کے ذریعے جنوبی غزہ کے رفح میں تقریباً 10 لاکھ بے گھر افراد کو پانی کی فراہمی شروع کی گئی۔ پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت مجموعی طور پر چھ ڈی سیلینیشن پلانٹس قائم کیے گئے۔
ان کوششوں کو مزید وسعت دیتے ہوئے اگست 2025 میں جنوبی غزہ کے خان یونس تک 7.5 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی گئی، جس کے ذریعے تقریباً 7 لاکھ افراد کو روزانہ 50 لاکھ لیٹر پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔
فیلڈ ٹیمیں پانی کی پائپ لائنوں میں توسیع، تقسیم کے مقامات کی تیاری اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی دیکھ بھال پر بھی کام کر رہی ہیں تاکہ پانی کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جا سکے اور شہریوں کی روزمرہ ضروریات پوری ہوں۔
اسی سلسلے میں آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ کے آبی بحران کو کم کرنے کے لیے اب تک 37 واٹر ٹینکرز فراہم کیے جا چکے ہیں، جن میں تازہ ترین کھیپ ستمبر 2026 میں پہنچائی گئی۔ اس کے علاوہ 121 کنویں کھودے گئے ہیں، جن سے تقریباً 6 لاکھ افراد مستفید ہو رہے ہیں۔
آپریشن کے تحت 20 ہزار گیلن پانی اور 270 ذخیرہ کرنے والے ٹینک بھی فراہم کیے گئے ہیں، جس سے مختلف علاقوں میں پانی ذخیرہ کرنے اور تقسیم کا عمل بہتر ہوا اور خاندانوں کے لیے پانی تک رسائی آسان بنی۔
یہ منصوبے فلسطینی عوام کی مدد، ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور غزہ میں ضروری خدمات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہیں۔