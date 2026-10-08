صدر متحدہ عرب امارات اور شامی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، تعاون اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 8 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ عرب شام کے صدر احمد الشرع نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور بالخصوص اقتصادی و ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
دونوں رہنماؤں نے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا، بالخصوص مشرق وسطیٰ کی تازہ پیش رفت اور خطے کے مستقبل، سلامتی اور استحکام پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر دونوں فریقوں نے علاقائی سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ خطے کی تمام عوام کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔