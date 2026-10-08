متحدہ عرب امارات کی کنگ خالد اور ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر حوثی گروپ کے حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 8 اکتوبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کے ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈے اور کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حوثی گروپ کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں تین افراد، ایک مراکشی، ایک الجزائری اور ایک سوڈانی شہری ہلاک جبکہ درجنوں شہری زخمی ہوئے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے مملکت سعودی عرب کی خودمختاری کی صریح خلاف ورزی اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
وزارت نے مملکت سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی اور اس کی سلامتی و استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کے مؤقف کا اعادہ کیا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی ہے۔