ایئر عربیہ کا عمان سٹی ایئرپورٹ کے لیے نئی سروس کے ساتھ اردن میں اپنا نیٹ ورک مزید وسیع

شارجہ، 8 اکتوبر 2026 (وام) -- ایئر عربیہ نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اردن کے دارالحکومت عمان کے سٹی ایئرپورٹ (ADJ) کے درمیان نئی براہِ راست پروازیں 15 نومبر 2026 سے شروع کی جائیں گی۔
نئی سروس ہفتے میں چار پروازوں کے ساتھ چلائی جائے گی۔ اس کے ساتھ عمان سٹی ایئرپورٹ، اردن کے دارالحکومت میں شارجہ سے ایئر عربیہ کی خدمات حاصل کرنے والا دوسرا ہوائی اڈہ بن جائے گا، جبکہ کمپنی پہلے ہی کوئین عالیہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے پروازیں چلا رہی ہے۔
ایئر عربیہ گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عادل العلی نے کہا کہ عمان سٹی ایئرپورٹ کے لیے نئی سروس کا آغاز اردن میں کمپنی کی کارروائیوں میں ایک اہم اضافہ ہے اور اس سے مسافروں کو دارالحکومت کے دوسرے ہوائی اڈے تک بھی رسائی حاصل ہوگی۔
یہ نئی سروس ایئر عربیہ گروپ کی اردن کے لیے موجودہ پروازوں میں توسیع ہے۔ گروپ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے عمان سٹی ایئرپورٹ اور کوئین عالیہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے براہِ راست پروازیں چلاتا ہے، جبکہ اسکندریہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بھی عمان سٹی ایئرپورٹ کے لیے پروازیں جاری ہیں۔