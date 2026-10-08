صدر متحدہ عرب امارات کو خادم الحرمین الشریفین کی جانب سے خلیج تعاون کونسل-یورپی یونین سربراہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت

ابوظہبی، 8 اکتوبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو خادم الحرمین الشریفین، سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس میں انہیں رواں ماہ سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والی دوسری خلیج تعاون کونسل-یورپی یونین سربراہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔
یہ پیغام وزیر مملکت خلیفہ بن شاہین المرر نے ابوظہبی میں وزارت خارجہ کے ہیڈکوارٹر میں متحدہ عرب امارات میں سعودی عرب کے سفیر سلطان بن عبداللہ اللویحان العنقری سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔
ملاقات میں خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں فریقوں نے دوسری سربراہ کانفرنس کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔