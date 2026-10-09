کانگو میں ایبولا کیسز 8,728، اموات 4,205 تک پہنچ گئیں

کنشاسا، 9 اکتوبر، 2026 (وام) -- جمہوری جمہوریہ کانگو کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں ایبولا کے کیسز کی تعداد بڑھ کر 8,728 ہوگئی ہے، جن میں 4,205 اموات شامل ہیں۔
ادارے نے اپنی یومیہ رپورٹ میں بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 63 نئے کیسز اور 27 اموات ریکارڈ کی گئیں، جبکہ 10 مریض صحت یاب ہوئے۔
اس سے قبل افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن افریقہ سی ڈی سی کے ڈائریکٹر جنرل ژاں کاسیا نے خبردار کیا تھا کہ جمہوریہ جمہوریہ کانگو میں وائرس کے مسلسل پھیلاؤ کے باعث اس کے پڑوسی ممالک تک پہنچنے کا خطرہ موجود ہے۔