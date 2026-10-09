عالمی منڈی میں سونا 0.3 فیصد مہنگا، قیمت 4,147.77 ڈالر فی اونس

عالمی دارالحکومت، 9 اکتوبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعہ کو سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بدھ کو یہ دو ماہ کی کم ترین سطح تک گر گئی تھی۔
گرین وچ وقت کے مطابق 00:43 بجے اسپاٹ گولڈ 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4,147.77 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔
دسمبر کی ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 0.4 فیصد بڑھ کر 4,172.70 ڈالر فی اونس ہوگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی 0.5 فیصد اضافے کے ساتھ 59.62 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 1.4 فیصد بڑھ کر 1,656.30 ڈالر جبکہ پیلیڈیم 1.1 فیصد اضافے کے ساتھ 1,135.25 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔