نیشنل میڈیا اتھارٹی اور ٹک ٹاک کی نوجوان عرب میڈیا رہنماؤں کے لیے ڈیجیٹل مواد کی تربیتی نشست

دبئی، 9 اکتوبر 2026 (وام) -- نیشنل میڈیا اتھارٹی نے ٹک ٹاک کے تعاون سے ینگ عرب میڈیا لیڈرز پروگرام کے آٹھویں ایڈیشن کے تحت ایک تربیتی سیشن کا انعقاد کیا، جس کا مقصد شرکا کی ڈیجیٹل کانٹینٹ تیار کرنے کی مہارتوں کو بہتر بنانا اور مختصر ویڈیوز، لائیو اسٹریمنگ اور ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے اسٹوری ٹیلنگ کے بارے میں ان کی سمجھ کو بڑھانا تھا۔
عرب یوتھ سینٹر کے زیر اہتمام یہ پروگرام 27 ستمبر سے 14 اکتوبر تک جاری ہے، جس میں عرب دنیا کے مختلف ممالک سے نوجوان شریک ہیں۔ تربیتی سیشن نیشنل میڈیا اتھارٹی کی ان کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے ابھرتے ہوئے میڈیا ٹیلنٹ کو تربیت، سیکھنے اور تجربات کے تبادلے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔
اس موقع پر نیشنل میڈیا اتھارٹی کے وائس چیئرمین محمد سعید الشحی نے کہا کہ نوجوان صلاحیتوں میں سرمایہ کاری ذمہ دار اور بااثر عرب میڈیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔
انہوں نے میڈیا ٹریننگ کو تکنیکی ترقی اور شعبے کی ضروریات کے مطابق بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نوجوانوں کو ایسا معتبر مواد تیار کرنے میں مدد ملے گی جو ان کی شناخت اور معاشرتی اقدار کی عکاسی کرے اور جدید طریقوں سے ناظرین تک پہنچ سکے۔
محمد سعید الشحی کے مطابق ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ساتھ شراکت داری نوجوانوں کو عملی تجربہ حاصل کرنے اور کانٹینٹ کی تیاری اور تقسیم کے جدید ذرائع کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ تکنیکی مہارت کو پیشہ ورانہ ذمہ داری کے ساتھ جوڑنے سے نوجوانوں کی معلومات کی تصدیق، عوامی اعتماد برقرار رکھنے اور ایک پائیدار میڈیا موجودگی قائم کرنے کی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی۔
ٹک ٹاک میں یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے لیے کانٹینٹ آپریشنز کی جنرل منیجر کنڈا ابراہیم نے نیشنل میڈیا اتھارٹی اور عرب یوتھ سینٹر کے ساتھ تعاون کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس شراکت داری کا مقصد شرکا کو اپنی کہانیاں بیان کرنے، اپنی ثقافتوں کی نمائندگی کرنے اور ناظرین کے ساتھ مؤثر رابطہ قائم کرنے کے لیے ضروری مہارتیں اور ٹولز فراہم کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تربیتی سیشن میں کانٹینٹ کی تیاری اور ناظرین کے ساتھ رابطے سے متعلق عملی معلومات فراہم کی گئیں، جبکہ جدید ٹیکنالوجیز کے ذمہ دارانہ استعمال پر بھی زور دیا گیا۔
کنڈا ابراہیم نے کہا کہ ٹک ٹاک ایسی نئی نسل کے عرب میڈیا ٹیلنٹ کی حمایت کے لیے پرعزم ہے جو تخلیقی صلاحیت کو ساکھ کے ساتھ جوڑے اور ڈیجیٹل مواد کو مزید بہتر بنانے میں کردار ادا کرے۔
تربیتی سیشن میں تین اہم شعبوں پر توجہ دی گئی: مختصر ویڈیوز کے ذریعے ڈیجیٹل کانٹینٹ کی تیاری اور اسٹوری ٹیلنگ، ٹک ٹاک پر لائیو اسٹریمنگ کے مواقع جن میں ناظرین کے ساتھ رابطہ اور آن لائن کمیونٹیز کی تشکیل اور برانڈز کی ترقی اور ناظرین سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے پلیٹ فارم کے کاروباری حل شامل ہے۔
سیشن میں تخلیقی اور ذمہ دارانہ مواد تیار کرنے کے بہترین طریقوں پر بھی روشنی ڈالی گئی، تاکہ نوجوان عرب میڈیا رہنماؤں کو تیزی سے بدلتے ڈیجیٹل میڈیا ماحول کے مطابق تیار کیا جا سکے۔