صدر امارات کی ہدایات پر طوفان سے متاثرہ پیراگوئے کے لیے متحدہ عرب امارات کی فوری امداد کا اعلان

ابوظہبی، 10 اکتوبر 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر متحدہ عرب امارات نے یو اے ای ایڈ ایجنسی کے ذریعے پیراگوئے میں حالیہ شدید گرج چمک کے طوفانوں سے متاثرہ افراد کے لیے فوری انسانی ہمدردی کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ طوفانوں کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں گھروں، عمارتوں اور املاک کو نقصان پہنچا ہے۔
یہ امدادی اقدام قدرتی آفات سے متاثرہ ممالک اور برادریوں کے ساتھ یکجہتی کے متحدہ عرب امارات کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے مؤقف اور عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
امداد کا مقصد متاثرہ افراد کو ضروری سامان اور فوری معاونت فراہم کرکے طوفانوں کے اثرات کم کرنا ہے، بالخصوص ان خاندانوں کی مدد کرنا جن کے گھروں اور املاک کو نقصان پہنچا ہے۔
یو اے ای ایڈ ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد العامری نے قدرتی آفات اور شدید موسمی حالات، بشمول ال نینو سے وابستہ واقعات، کے دوران فوری امداد فراہم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ امداد متاثرہ علاقوں میں ہونے والے نقصان کی شدت اور مقامی آبادی کی حقیقی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے فراہم کی جاتی ہے۔
ڈاکٹر طارق العامری نے کہا کہ پیراگوئے میں طوفان متاثرین کے لیے متحدہ عرب امارات کا فوری امدادی اقدام قدرتی آفات اور شدید موسمی حالات کے اثرات کم کرنے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ایجنسی کی ٹیمیں پیراگوئے میں متحدہ عرب امارات کے سفارتخانے، متعلقہ مقامی حکام اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ فوری امدادی ضروریات کا تعین کیا جا سکے اور سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں اور خاندانوں تک امداد بروقت اور مؤثر انداز میں پہنچائی جا سکے۔