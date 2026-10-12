امارات اور چین کا صنعتی، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری تعاون بڑھانے کے مواقع کا جائزہ

شنگھائی، چین، 12 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات چین کے ساتھ صنعتی، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری تعاون کو مزید فروغ دینے کے مواقع کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صنعت و جدید ٹیکنالوجی کے انڈر سیکریٹری حسن جاسم النويس کی قیادت میں اماراتی وفد 12 سے 16 اکتوبر تک شنگھائی میں جاری چائنا انٹرنیشنل انڈسٹری فیئر 2026 میں شرکت کر رہا ہے۔
وزارت کی شرکت کا مقصد صنعتی شراکت داریوں کو مضبوط بنانا، ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنا اور جدید ٹیکنالوجی و اسمارٹ مینوفیکچرنگ میں تعاون کو آگے بڑھانا ہے۔
وفد میں وزارت صنعت و جدید ٹیکنالوجی کے علاوہ متعدد اماراتی اداروں اور کمپنیوں کے نمائندے شامل ہیں، جن میں امارات ڈیولپمنٹ بینک، ابوظبی انویسٹمنٹ آفس، راس الخیمہ اکنامک زون ریکز، ایج گروپ، امارات گلوبل ایلومینیم اور الدار شامل ہیں۔
دورے کے پروگرام میں نمائش کے مختلف پویلینز کا دورہ، نمایاں چینی کمپنیوں کے ساتھ ملاقاتیں اور روبوٹکس، آٹومیشن اور اسمارٹ مینوفیکچرنگ میں مہارت رکھنے والی فیکٹریوں کے دورے شامل ہیں۔
ان سرگرمیوں کا مقصد ٹیکنالوجی کی منتقلی کے مواقع تلاش کرنا، صنعتی شراکت داریوں کو فروغ دینا اور بین الاقوامی صنعتی کمپنیوں کے سامنے متحدہ عرب امارات میں دستیاب سرمایہ کاری مواقع کو اجاگر کرنا ہے۔