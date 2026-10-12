الذید ڈیٹ فیسٹیول کا چھٹا ایڈیشن اختتام پذیر

شارجہ، 12 اکتوبر، 2026 (وام) -- الذید ڈیٹ فیسٹیول کے جنرل کوآرڈینیٹر محمد مصبح التنیجی نے فیسٹیول کے چھٹے ایڈیشن کے اختتام کا اعلان کیا ہے۔
شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام اور الذید سٹی میونسپلٹی کے تعاون سے منعقد ہونے والا چار روزہ فیسٹیول ایکسپو الذید میں منعقد ہوا۔
محمد مصبح التنیجی نے کہا کہ فیسٹیول میں بڑی تعداد میں شائقین نے شرکت کی، جبکہ امارات بھر سے کھجور کے باغات کے مالکان اور کسانوں کی بھی بھرپور شرکت دیکھنے میں آئی۔ شرکاء نے تجارتی مارکیٹ میں سرگرم حصہ لیا اور فیسٹیول کے دوران روزانہ ہونے والی نیلامیوں میں بھی شرکت کی۔
انہوں نے کہا کہ رواں ایڈیشن میں گزشتہ پانچ برسوں کے تجربات کی بنیاد پر واضح پیش رفت دیکھنے میں آئی، خصوصاً پیکجنگ اور کیننگ کے معیار، کھجوروں کو پیش کرنے کے جدید انداز اور مختلف اقسام کی وسیع نمائش میں نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی۔