متحدہ عرب امارات پری پرائمری کی تعلیم میں خلیجی ممالک میں سرفہرست، قبل از پرائمری داخلہ 82 فیصد

دبئی، 13 اکتوبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات پری پرائمری کی تعلیم میں شرکت کے لحاظ سے خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں سرفہرست ہے، جہاں قبل از پرائمری تعلیم میں بچوں کے داخلے کی شرح تقریباً 82 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔
آرتھر ڈی لٹل (ADL) کے تازہ تجزیے کے مطابق اس شرح کے ساتھ متحدہ عرب امارات خلیجی ممالک میں تقریباً مکمل قبل از پرائمری داخلے کے ہدف کے سب سے قریب ہے۔
یہ نتائج آرتھر ڈی لٹل کی نئی رپورٹ "فرام کریڈل ٹو کلاس روم" میں شامل ہیں، جس میں پری پرائمری کی تعلیم کو زیادہ معاشی فائدہ دینے والے شعبے کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ خلیجی ممالک اس موقع سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کنڈرگارٹن کی سطح پر شرکت پہلے ہی نسبتاً بلند ہے، اس لیے آئندہ توسیع کے زیادہ امکانات ابتدائی عمر، بالخصوص نرسری کے مرحلے میں موجود ہیں۔
وسیع تر خلیجی خطے میں تین سے پانچ سال کی عمر کے تقریباً 26 لاکھ بچے ہیں۔ آرتھر ڈی لٹل کا اندازہ ہے کہ 2035 تک داخلوں کی شرح 95 فیصد تک پہنچانے کے لیے تقریباً 11 ہزار 600 نئے کنڈرگارٹن اور مزید ایک لاکھ 16 ہزار اساتذہ کی ضرورت ہوگی۔
تجزیے کے مطابق اس ممکنہ توسیع کے تحت درکار تقریباً 94 فیصد نئے کنڈرگارٹن مستقبل میں بچوں کی تعداد بڑھنے کے بجائے موجودہ رسائی اور گنجائش کی کمی پوری کرنے کے لیے درکار ہوں گے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 95 فیصد داخلے کے ہدف کے تحت درکار کنڈرگارٹن توسیع کا تقریباً تین چوتھائی حصہ سعودی عرب میں ہوگا۔
آرتھر ڈی لٹل کے پرنسپل عمرو کاظمی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے پری پرائمری کی تعلیم میں تقریباً 82 فیصد شرکت کے ساتھ خلیجی ممالک میں مضبوط مقام حاصل کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگلا موقع اس مضبوط بنیاد کو مزید آگے بڑھانے، معیار بہتر بنانے اور ابتدائی عمر کے بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات کو مزید وسعت دینے میں ہے۔
عمرو کاظمی نے مزید کہا کہ ابتدائی عمر میں سرمایہ کاری جاری رکھ کر متحدہ عرب امارات اپنی علاقائی قیادت کو مزید مضبوط کر سکتا ہے، جبکہ اس سے آنے والی دہائیوں میں معیشت کو سہارا دینے والے انسانی سرمائے کی بنیاد بھی مستحکم ہوگی۔
رپورٹ کے مطابق اگر توجہ صرف کنڈرگارٹن تک محدود رکھنے کے بجائے نرسری کے مرحلے تک بڑھائی جائے تو اس شعبے میں مواقع کا حجم نمایاں طور پر بڑھ سکتا ہے۔
اگر نرسری کی سطح پر داخلے کی شرح 40 فیصد تک پہنچائی جائے تو خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں مجموعی طور پر تقریباً 40 ہزار پری پرائمری کے تعلیمی اداروں، جن میں کنڈرگارٹن اور نرسریاں شامل ہیں، اور دو لاکھ 24 ہزار اساتذہ و تربیتی عملے کی ضرورت ہوگی۔
آرتھر ڈی لٹل کے مطابق اعلیٰ معیار کے پری پرائمری کے تعلیمی پروگرام دوہرا فائدہ فراہم کر سکتے ہیں، ایک طرف مستقبل کے انسانی سرمائے کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور دوسری جانب والدین، بالخصوص خواتین، کی افرادی قوت میں شرکت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
رپورٹ میں شامل تحقیق کے مطابق پیدائش سے پانچ سال کی عمر تک اعلیٰ معیار کے جامع پروگرام ہر بچے پر سالانہ تقریباً 13 فیصد تک معاشی فائدہ دے سکتے ہیں، یعنی ایک ڈالر کی سرمایہ کاری کے مقابلے میں تقریباً 6 ڈالر کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔
آرتھر ڈی لٹل کے پارٹنر یگت صاف نے کہا کہ پری پرائمری کی تعلیم کو اب صرف سماجی اخراجات کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے بلکہ خلیجی معیشتوں کے لیے یہ اقتصادی بنیادی ڈھانچے کی حیثیت رکھتی ہے اور دوہرا فائدہ فراہم کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آج کی سرمایہ کاری اس نسل کی صلاحیتوں کو مضبوط کرتی ہے جو مستقبل میں خطے کی اقتصادی تنوع کی کوششوں کو آگے بڑھائے گی، جبکہ قابل رسائی اور معیاری بچوں کی نگہداشت زیادہ والدین کو افرادی قوت میں شامل ہونے اور کام جاری رکھنے کے قابل بناتی ہے۔