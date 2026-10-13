متحدہ عرب امارات اور چین کا جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال

بیجنگ، 13 اکتوبر، 2026 (وام) -- چین کے لیے متحدہ عرب امارات کے صدر کے خصوصی ایلچی اور ایگزیکٹو افیئرز اتھارٹی کے چیئرمین خالدون خلیفہ المبارک نے چینی دارالحکومت بیجنگ کے دورے کے دوران کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور اہم شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں فریقوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان مسلسل رابطے، قریبی مشاورت اور ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔
ملاقات میں عوامی جمہوریہ چین میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حسین بن ابراہیم الحمادی اور دونوں جانب سے متعدد اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔