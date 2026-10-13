متحدہ عرب امارات کے صدر اور روسی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ

ابوظہبی، 13 اکتوبر 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج روسی فیڈریشن کے صدر ولادیمیر پوتن کا ٹیلی فون موصول ہوا۔
ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی مفادات کے حصول کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور مشترکہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں فریقوں نے مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے کے تمام ممالک اور عوام کے مفاد میں سلامتی اور استحکام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔