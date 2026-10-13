'ڈو' کی دنیا کی پہلی کمرشل U6GHz کنیکٹیویٹی متعارف

دبئی، 13 اکتوبر، 2026 (وام) -- ٹیلی کام اور ڈیجیٹل سروسز فراہم کرنے والی کمپنی 'ڈو' نے اپنے فعال 5G+ نیٹ ورک پر دنیا کی پہلی کمرشل U6GHz کنیکٹیویٹی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں مارکیٹ میں دستیاب کسٹمر پریمیسز ایکوپمنٹ سی پی ای استعمال کیا گیا ہے۔
کمپنی کے مطابق یہ ٹیکنالوجی گھروں، کاروباری اداروں اور صنعتی شعبوں کے لیے زیادہ گنجائش اور تیز رفتار وائرلیس خدمات کی راہ ہموار کرے گی۔ اس سے بہتر موبائل براڈ بینڈ، فکسڈ وائرلیس ایکسس ایف ڈبلیو اے، کلاؤڈ پر مبنی مصنوعی ذہانت کی ایپلی کیشنز اور جدید ڈیجیٹل خدمات کو تقویت ملے گی۔
'ڈو' نے 6775 سے 7125 میگا ہرٹز بینڈ میں مسلسل 350 میگا ہرٹز اسپیکٹرم استعمال کرتے ہوئے U6GHz کو صارفین کے لیے قابل استعمال کمرشل سروس میں تبدیل کیا ہے، جو گھروں اور کاروباری اداروں میں استعمال ہونے والے انٹرنیٹ راؤٹرز جیسے آلات سے منسلک ہو سکتی ہے۔
اس موقع پر 'ڈو' کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر سلیم البلوشی نے کہا کہ اس پیش رفت سے صارفین اور کاروباری اداروں کے لیے نئی ڈیجیٹل خدمات کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے ٹیلی کمیونیکیشنز اینڈ ڈیجیٹل گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ٹی ڈی آر اے کی اسپیکٹرم حکمت عملی اور نئی نسل کی ٹیکنالوجیز کے لیے معاونت کو بھی اہم قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی جدید کنیکٹیویٹی میں امارات کی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے ساتھ ٹیکنالوجی کو عملی صارف فوائد میں تبدیل کرنے کے کمپنی کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
'ڈو' کے مطابق U6GHz کا تجارتی استعمال 5G-Advanced (5G+) سے مستقبل کے 6G نیٹ ورکس کی جانب منتقلی کی بنیاد بھی فراہم کرے گا اور مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل تبدیلی اور نئی نسل کی کنیکٹیویٹی کے شعبوں میں امارات کے اہداف کی حمایت کرے گا۔