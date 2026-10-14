ہیلتھ ہورائزنز 2026 میں مصنوعی ذہانت اور جینومکس سمیت جدید طبی ٹیکنالوجیز پر توجہ

شارجہ، 13 اکتوبر، 2026 (وام) -- امارات ہیلتھ سروسز, ای ایچ ایس نے منگل کو شارجہ ریسرچ، ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن پارک اسپارک میں ہیلتھ ہورائزنز 2026 کانگریس کا انعقاد کیا، جس میں صحت اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور ڈاکٹروں نے شرکت کی۔
اس موقع پر ای ایچ ایس کے میڈیکل سروسز سیکٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عصام الزرعونی نے کہا کہ کانگریس کا مقصد صحت عامہ کے نظام کو درپیش اہم چیلنجز کو اجاگر کرنا اور بیماریوں کی بنیادی وجوہات سے نمٹنے کے لیے جدید حل تلاش کرنا ہے، تاکہ بیماریوں کی روک تھام اور ان کے خطرات کو ابتدائی مرحلے میں کم کیا جا سکے۔
انہوں نے بتایا کہ کانگریس میں جدید طبی ٹیکنالوجیز اور اختراعات پیش کی گئیں، جن میں مصنوعی ذہانت کی ایپلی کیشنز، جینومکس میں پیش رفت، بیماریوں کی پیش گوئی کرنے والے جدید طبی ٹولز اور تشخیص و علاج کے نئے طریقے شامل ہیں۔ ان کے مطابق یہ ٹیکنالوجیز طبی خدمات کی کارکردگی بہتر بنانے کے ساتھ لوگوں کے معیارِ زندگی کو بھی بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہیں۔
ڈاکٹر عصام الزرعونی نے کہا کہ کانگریس کے اہداف صحت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی اور عالمی معیار کے حل اپنانے سے متعلق متحدہ عرب امارات کی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہیں، جس کا مقصد ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل اور افراد و کمیونٹی کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانا ہے۔