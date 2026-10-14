امریکی مہنگائی کے اعدادوشمار سے قبل سونا مستحکم، قیمت 4,159.45 ڈالر فی اونس

عالمی دارالحکومت، 14 اکتوبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں بدھ کو سونے کی قیمت میں معمولی تبدیلی دیکھی گئی، جبکہ سرمایہ کار امریکی صارف قیمت اشاریے سی پی آئی کے اعدادوشمار کے منتظر ہیں، جن سے امریکی فیڈرل ریزرو کی آئندہ مانیٹری پالیسی کے مؤقف کا اندازہ لگانے میں مدد ملے گی۔
گرین وچ وقت کے مطابق 02:51 بجے اسپاٹ گولڈ 4,159.45 ڈالر فی اونس پر مستحکم رہا، جبکہ دسمبر کی ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 0.1 فیصد اضافے کے ساتھ 4,182.60 ڈالر فی اونس ہوگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.6 فیصد کمی کے ساتھ 59.11 ڈالر فی اونس رہی، پلاٹینم 1,664.19 ڈالر پر مستحکم رہا، جبکہ پیلیڈیم 0.4 فیصد اضافے کے ساتھ 1,130.81 ڈالر فی اونس ہوگیا۔