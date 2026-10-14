مدر آف دی نیشن فیسٹیول 28 نومبر سے، ابوظہبی میں پانچ ہفتوں سے زائد خاندانی سرگرمیاں

ابوظہبی، 14 اکتوبر، 2026 (وام) -- محکمہ ثقافت و سیاحت ابوظہبی ڈی سی ٹی ابوظہبی، مدر آف دی نیشن ایم او ٹی این فیسٹیول کے 10ویں ایڈیشن کا انعقاد 28 نومبر 2026 سے 3 جنوری 2027 تک کرے گا، جس کے تحت ابوظہبی شہر، العین ریجن اور الظفرہ ریجن میں پانچ ہفتوں سے زائد خاندانی تفریحی سرگرمیاں منعقد ہوں گی۔
براگ کے تعاون سے منعقد ہونے والے رواں سال کے ’’ورلڈ آف ونڈر‘‘ ایڈیشن میں ابوظہبی شہر میں تین نئے تھیم زونز متعارف کرائے جائیں گے، جبکہ پہلی بار ابوظہبی آنے والے فوڈ کانسیپٹس، نئی رائیڈز، گیمنگ اور لائیو انٹرٹینمنٹ بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے۔
فیسٹیول الظفرہ ریجن کے المغیرہ بے اور العین ریجن کے الجاہلی پارک میں 28 نومبر سے 2 دسمبر تک، جبکہ ابوظہبی کارنیش پر 9 دسمبر 2026 سے 3 جنوری 2027 تک جاری رہے گا۔
ابوظہبی شہر میں فیسٹیول کے تین مختلف زونز مختلف عمر کے شرکاء اور دلچسپیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیے گئے ہیں۔ میلٹنگ ارورا بچوں کے لیے رنگوں، تخیل اور دریافت سے بھرپور ماحول پیش کرے گا، جبکہ بیونڈ دی اسکائی نوجوانوں کے لیے زیادہ متحرک اور انٹرایکٹو تجربات فراہم کرے گا۔
دی گولڈن آور تمام عمر کے افراد کے لیے ہوگا، جہاں خاندان اور دوست پہلی بار ابوظہبی میں متعارف ہونے والے کھانوں، مقبول فوڈ ٹرینڈز، نمایاں فنکاروں کی پرفارمنسز، تفریحی سرگرمیوں اور خریداری سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔
فیسٹیول میں خاندانی پسندیدہ سرگرمیوں کے ساتھ نئی رائیڈز، تجربات اور پرکشش پروگرام بھی شامل ہوں گے۔ شرکاء آرٹ انسٹالیشنز، مقامی و بین الاقوامی فنکاروں کی لائیو موسیقی اور ثقافت، فیشن اور تخلیقی مصنوعات پر مشتمل ریٹیل تجربات سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔
مزید معلومات اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے فیسٹیول کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا چینلز سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔