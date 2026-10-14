گلوبل ولیج سیزن 31 کا آغاز، نئی تفریحی اور ثقافتی سرگرمیاں شامل

دبئی، 14 اکتوبر، 2026 (وام) -- گلوبل ولیج کا سیزن 31 آج شام 6 بجے شروع ہوگا، جو مئی 2027 تک جاری رہے گا۔ رواں سیزن 'اے مور ونڈرفل ورلڈ' کے عنوان سے نئی تفریحی سرگرمیوں، ثقافتی تجربات، کھانوں اور شاپنگ کے مواقع کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کرے گا۔
نئے سیزن میں 29 پویلینز کے ذریعے 90 سے زائد ثقافتوں کی نمائندگی کی جائے گی، جبکہ 3,500 سے زیادہ شاپنگ آؤٹ لیٹس، 250 سے زائد کھانے پینے کے مقامات، 40 ہزار شوز اور 200 سے زیادہ تفریحی سرگرمیاں پیش کی جائیں گی۔
افتتاحی تقریب میں کوئر پرفارمنس، پریڈ آف دی ورلڈ، کنفیٹی شو اور 600 ڈرونز پر مشتمل خصوصی ڈرون شو شامل ہوگا۔
سیزن 31 میں سری لنکا، روس اور آذربائیجان کے پویلینز کو نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ شام اور کویت کے پویلینز کے ڈیزائن بھی اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں۔ نئی رائیڈز اور تفریحی پروگراموں کے ساتھ ٹوکیو رش رولر کوسٹر بھی بعد میں متعارف کرایا جائے گا۔
گلوبل ولیج اتوار سے بدھ شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک جبکہ جمعرات سے ہفتہ اور سرکاری تعطیلات میں شام 4 بجے سے رات ایک بجے تک کھلا رہے گا۔ منگل کا دن، سرکاری تعطیلات کے علاوہ، صرف خاندانوں اور خواتین کے لیے مختص ہوگا۔
تازہ ترین معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے گلوبل ولیج کی سرکاری ویب سائٹ globalvillage.ae یا اس کے آفیشل سوشل میڈیا چینلز سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔