میجر جنرل الرزوقی 2030 تک ورلڈ کراٹے فیڈریشن کے نائب صدر منتخب

بیلسکو بیاوا، پولینڈ، 14 اکتوبر، 2026 (وام) -- میجر جنرل (ریٹائرڈ) ناصر عبدالرزاق الرزوقی کو 2026 سے 2030 کی مدت کے لیے دوبارہ ورلڈ کراٹے فیڈریشن ڈبلیو کے ایف کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ انہوں نے کامیاب امیدواروں میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔
انتخابات منگل کو پولینڈ کے شہر بیلسکو بیاوا میں ڈبلیو کے ایف کی جنرل اسمبلی کے دوران ہوئے، جس میں پانچ براعظموں کی قومی کراٹے فیڈریشنز کے صدور اور نمائندے شریک تھے۔
جنرل اسمبلی ایسے وقت منعقد ہوئی جب پولینڈ میں 14 سے 18 اکتوبر تک ورلڈ جونیئر، کیڈٹ اور انڈر 21 کراٹے چیمپئن شپ جاری ہے۔
امارات کراٹے فیڈریشن اور ایشین کراٹے فیڈریشن کے بورڈ اراکین نے ناصر الرزوقی کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے اسے ڈبلیو کے ایف جنرل اسمبلی کے ان پر اعتماد کا اظہار قرار دیا۔
ناصر الرزوقی ورلڈ کراٹے فیڈریشن میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ امارات کراٹے فیڈریشن اور ایشین کراٹے فیڈریشن کے صدر بھی ہیں۔ انہوں نے قومی، براعظمی اور بین الاقوامی کراٹے فیڈریشنز کے درمیان تعاون بڑھانے اور کھیل کی پائیدار ترقی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔