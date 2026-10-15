امارات آئندہ پانچ سال میں مشرق و مغرب کے درمیان سرمایہ کا عالمی مرکز بننے کی راہ پر: ایس آئی ایف 2026

ابوظہبی، 14 اکتوبر، 2026 (وام) -- شارجہ انویسٹمنٹ فورم 2026 کے نویں ایڈیشن میں 'سرحدوں سے آزاد سرمایہ: اسمارٹ کیپیٹل کہاں جا رہا ہے؟' کے عنوان سے پینل مباحثے میں اس بات پر غور کیا گیا کہ تیزی سے بدلتے اقتصادی اور ٹیکنالوجی ماحول میں سرمایہ کے بہاؤ کا تعین کن عوامل سے ہوتا ہے، اور کیا صرف سرمایہ کاری مواقع کافی ہیں یا سرمایہ کاروں کے فیصلوں میں اعتماد، گورننس اور واضح قوانین زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
پینل میں ورٹیکس ہولڈنگ کے چیئرمین عامر الحبّابی، دبئی ڈیجیٹل ایسٹس ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل صقر عريقات، ٹرائی لیو ہولڈنگ کے بانی جیگر ساگر اور فوربز مڈل ایسٹ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر و ایڈیٹر ان چیف خلود العمیان نے شرکت کی۔
شرکاء نے سرمایہ کاروں کے اثاثوں کے تحفظ، قوانین کو عملی اطلاق میں تبدیل کرنے اور اثاثوں کی ٹوکنائزیشن و مصنوعی ذہانت کے استعمال کو وسیع کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کے مطابق مارکیٹ کا اعتماد قائم کرنے اور سرحد پار سرمایہ کی نقل و حرکت آسان بنانے کی صلاحیت سرمایہ کاری کے لیے اس کی جاذبیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔
گفتگو میں ان عوامل کا بھی جائزہ لیا گیا جو متحدہ عرب امارات کو مشرق اور مغرب کے درمیان سرمایہ کے بہاؤ کے اہم مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن مزید مضبوط بنانے میں مدد دے سکتے ہیں، جبکہ روایتی اور ابھرتے اقتصادی شعبوں میں ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
عامر الحبّابی نے کہا کہ سرمایہ کاری کے فیصلوں میں افرادی صلاحیت، انتظامی ٹیم کی منصوبوں پر عملدرآمد کی قابلیت، بنیادی ڈھانچے کی تیاری، کاروبار میں آسانی اور جغرافیائی سیاسی خطرات کا جائزہ اہم ہے۔ ان کے مطابق شراکت داری یا حصول کی کامیابی صرف معاہدہ طے پانے سے نہیں بلکہ واضح عملی منصوبے اور مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت سے جانچی جانی چاہیے۔
صقر عريقات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے مضبوط ریگولیٹری فریم ورک اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ذریعے ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبے میں اپنی پوزیشن مستحکم کی ہے۔ انہوں نے سرمایہ، ہنر اور کمپنیوں کو راغب کرنے میں اعتماد کو مرکزی عنصر قرار دیا۔
جیگر ساگر نے کہا کہ اصل چیلنج صرف قوانین بنانا نہیں بلکہ انہیں ایسے عملی طریقہ کار میں تبدیل کرنا ہے جنہیں بڑے پیمانے پر نافذ کیا جا سکے۔ ان کے مطابق ریگولیٹری پیش رفت کے باوجود اثاثوں کی ٹوکنائزیشن ابھی مزید ترقی اور وسیع استعمال کی متقاضی ہے، جبکہ سرمایہ کاری فیصلے مواقع کے ساتھ مارکیٹ پر اعتماد اور پالیسیوں و قوانین کے مؤثر نفاذ سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔
خلود العمیان نے کہا کہ سرمایہ کار واضح اور شفاف ریگولیٹری ماحول چاہتے ہیں تاکہ وہ خطرات کو بہتر طور پر سمجھ کر محتاط فیصلے کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ان آلات، ان کے طریقہ کار اور انتظام سے متعلق آگاہی اور سمجھ بوجھ میں اضافہ ضروری ہے۔