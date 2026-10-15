مضبوط انفراسٹرکچر اور اقتصادی ہم آہنگی سے امارات میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ رہے ہیں: رائز سمٹ شرکاء

دبئی، 14 اکتوبر، 2026 (وام) -- رائز سمٹ 2026 کے شرکاء کے مطابق متحدہ عرب امارات کا جدید انفراسٹرکچر، لچکدار قوانین اور متنوع معیشت عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا رہی ہے، جبکہ صنعت، توانائی، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس میں نئے سرمایہ کاری مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔
دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں سمٹ کے موقع پر ایمریٹس نیوز ایجنسی، وام سے گفتگو کرتے ہوئے الیانز کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر لڈووِک سوبران نے کہا کہ جغرافیائی سیاسی کشیدگی، بلند شرح سود اور مہنگائی کے ماحول میں سرمایہ کار ایسی منڈیوں کو ترجیح دے رہے ہیں جہاں واضح اقتصادی حکمت عملی، مضبوط شراکت داریاں اور متنوع مواقع موجود ہوں۔
انہوں نے امارات کے درمیان اقتصادی ہم آہنگی کو ایک اہم مسابقتی برتری قرار دیتے ہوئے کہا کہ دبئی تجارت و لاجسٹکس، ابوظہبی عالمی سرمایہ اور دیگر امارات اپنی مخصوص اقتصادی صلاحیتوں کے ذریعے مجموعی سرمایہ کاری ماحول کو مضبوط بنا رہے ہیں۔
سوبران نے توانائی، ٹرانسپورٹ اور سماجی خدمات کے انفراسٹرکچر کے ساتھ دفاتر، لاجسٹکس، ریٹیل پراپرٹیز، ٹیکنالوجی اور ڈیٹا سینٹرز کو بھی نمایاں سرمایہ کاری شعبوں میں شمار کیا۔
دبئی انویسٹمنٹس انڈسٹریز کے جنرل منیجر محمد سعید الرقبانی نے کہا کہ کمپنی مختلف امارات میں صنعتی توسیع کے نئے مواقع کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس کا سرمایہ کاری پورٹ فولیو صنعت، تعلیم، صحت اور فارماسیوٹیکل شعبوں پر مشتمل ہے، جبکہ ام القیوین، راس الخیمہ اور فجیرہ میں بھی منصوبے موجود ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دبئی کا جدید انفراسٹرکچر، مؤثر سرکاری طریقہ کار اور لچکدار قوانین غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اہم کشش رکھتے ہیں، جبکہ ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس میں بہتری نئے عالمی منصوبوں کو بھی راغب کر رہی ہے۔
شرکاء نے کہا کہ انفراسٹرکچر کی ترقی، صنعتی و اقتصادی تنوع اور بین الاقوامی شراکت داریاں امارات کی عالمی سرمایہ کاری مرکز کے طور پر پوزیشن کو مزید مضبوط کریں گی۔