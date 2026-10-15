جمہوری جمہوریہ کانگو میں ایبولا کیسز 9,144، اموات 4,410 تک پہنچ گئیں

کنشاسا، 15 اکتوبر، 2026 (وام) -- جمہوری جمہوریہ کانگو میں مئی سے جاری ایبولا کی وبا میں اب تک 9,144 مصدقہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ 4,410 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
یورپی مرکز برائے انسداد و کنٹرول امراض کی جانب سے بدھ کو جاری تازہ اعدادوشمار کے مطابق وبا کے پھیلاؤ میں تیزی برقرار ہے۔
افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن افریقہ سی ڈی سی نے اسے ریکارڈ پر موجود ایبولا کی سب سے تیزی سے پھیلنے والی وبا قرار دیا ہے۔
بنڈی بگیو وائرس سے پھیلنے والی یہ وبا جمہوری جمہوریہ کانگو کی تاریخ کی سب سے بڑی اور مہلک ایبولا وبا بن چکی ہے۔
صحت حکام کے مطابق بدامنی، آبادی کی نقل مکانی اور متاثرہ افراد سے رابطے میں آنے والوں کا سراغ لگانے میں مشکلات وبا پر قابو پانے کی کوششوں میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔