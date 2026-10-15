عالمی منڈی میں سونا 1.3 فیصد مہنگا، قیمت 4,158.63 ڈالر فی اونس

عالمی دارالحکومت، 15 اکتوبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعرات کو سونے کی قیمت میں ایک فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے یہ گزشتہ سیشن میں چھونے والی ایک ہفتے کی کم ترین سطح سے سنبھل گیا۔
گرین وچ وقت کے مطابق 02:57 بجے اسپاٹ گولڈ 1.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4,158.63 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔ بدھ کو سونا 7 اکتوبر کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آگیا تھا۔
دسمبر کی ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 1.8 فیصد بڑھ کر 4,180.00 ڈالر فی اونس ہوگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 1.1 فیصد اضافے کے ساتھ 56.26 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.3 فیصد بڑھ کر 1,611.15 ڈالر جبکہ پیلیڈیم 1.3 فیصد اضافے کے ساتھ 1,107.83 ڈالر فی اونس ہوگیا۔