فلوریڈا کو 14 سال سے کم عمر بچوں کی سوشل میڈیا رسائی محدود کرنے کا قانون نافذ کرنے کی اجازت

فلوریڈا، 15 اکتوبر، 2026 (وام) -- ایک امریکی وفاقی اپیل عدالت نے فلوریڈا کو 14 سال سے کم عمر بچوں کی انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی محدود کرنے والا قانون نافذ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق عدالت نے ٹیکنالوجی انڈسٹری کی جانب سے آزادی اظہار سے متعلق آئینی تحفظات کی خلاف ورزی کے دعوے مسترد کر دیے۔
اٹلانٹا میں قائم گیارہویں امریکی سرکٹ کورٹ آف اپیلز کے تین رکنی پینل نے متفقہ فیصلے میں زیریں عدالت کا وہ عبوری حکم ختم کر دیا جس کے تحت ایچ بی 3 نامی قانون کے نفاذ کو روک دیا گیا تھا۔
عدالت نے قرار دیا کہ قانون سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود مواد کو ریگولیٹ نہیں کرتا، اس لیے یہ امریکی آئین کی پہلی ترمیم سے متصادم نہیں۔
قانون کے تحت ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، جن میں ویڈیو آٹو پلے اور مسلسل اسکرول جیسے صارف کو زیادہ دیر مصروف رکھنے والے فیچرز موجود ہیں، 14 سال سے کم عمر بچوں کو اکاؤنٹ بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔
ٹیکنالوجی انڈسٹری کے گروپس نیٹ چوائس اور کمپیوٹر اینڈ کمیونیکیشنز انڈسٹری ایسوسی ایشن نے 2024 میں قانون کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ ان گروپس کے اراکین میں میٹا پلیٹ فارمز، ٹک ٹاک اور اسنیپ شامل ہیں۔
فلوریڈا ان ابتدائی امریکی ریاستوں میں شامل تھا جنہوں نے نوجوانوں کی ذہنی صحت پر سوشل میڈیا کے اثرات سے متعلق بڑھتے خدشات کے درمیان بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی کی۔