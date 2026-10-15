مجید الفطیم کے صارفین کے 9 فیصد لین دین میں مصنوعی ذہانت کا کردار

شارجہ، 15 اکتوبر، 2026 (وام) -- مجید الفطیم ہولڈنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد جلال اسماعیل نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت صارفین کے رویوں اور خریداری کے فیصلوں پر تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہے اور اس وقت گروپ کے صارفین کے تقریباً 9 فیصد لین دین میں مصنوعی ذہانت کسی نہ کسی شکل میں شامل ہے۔
شارجہ انویسٹمنٹ فورم 2026 کے نویں ایڈیشن میں '2035 کا صارف' کے عنوان سے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ مستقبل میں زیادہ تر تجارتی لین دین میں مصنوعی ذہانت کا کردار ہوگا، جس کے لیے کاروباری اداروں کو اپنے کاروباری طریقہ کار اور صارفین سے رابطے کی حکمت عملیوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔
انہوں نے بتایا کہ مجید الفطیم مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ڈیجیٹل تشہیر اور تیز تر ترسیلی خدمات میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔
احمد جلال اسماعیل نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے باعث قیمتوں اور مصنوعات سے متعلق معلومات میں شفافیت بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں صارفین کے لیے برانڈز پر اعتماد کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔