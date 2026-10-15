امارات نے بینکاک میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اجلاسوں میں اقتصادی و مالیاتی تجربات پیش کیے

بینکاک، 15 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک گروپ کے 2026 کے سالانہ اجلاسوں میں اعلیٰ سطحی وفد کے ذریعے اقتصادی تنوع اور مؤثر مالی و اقتصادی پالیسیوں سے متعلق اپنے تجربات پیش کر رہا ہے۔ اجلاس تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں جاری ہیں۔
امارات کی شرکت میں انسانی سرمائے اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری، ڈیجیٹل جدت، مالیاتی شمولیت، پائیدار اقتصادی ترقی اور قومی معیشت کی مسابقت بڑھانے کی کوششوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، جبکہ عالمی مالیاتی استحکام کے لیے بین الاقوامی اقتصادی و مالیاتی مکالمے میں ملک کے کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی۔
اس موقع پر مرکزی بینک کے گورنر اور آئی ایم ایف میں امارات کے گورنر خالد محمد بالعمى نے امارات کے کلیدی خطاب میں کہا کہ متنوع اور مضبوط اقتصادی ڈھانچے کی بدولت ملک کی اقتصادی ترقی کا منظرنامہ مثبت ہے اور 2027 میں مجموعی ملکی پیداوار کی شرح نمو تقریباً 10 فیصد تک پہنچنے کی توقع ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس نمو کو غیر تیل اقتصادی سرگرمیوں میں تیز رفتار توسیع، بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں مسلسل سرمایہ کاری اور اوپیک سے امارات کی علیحدگی کے بعد تیل کے شعبے میں پیداواری صلاحیت میں اضافے سے تقویت مل رہی ہے۔
ابوظہبی میں 2029 کے ورلڈ بینک گروپ اور آئی ایم ایف کے سالانہ اجلاسوں کی میزبانی کی تیاریوں کے سلسلے میں اماراتی وفد متعلقہ سرکاری اداروں کے نمائندوں کے ساتھ متعدد رابطہ اجلاس بھی کر رہا ہے، جن کا مقصد تجربات کا تبادلہ، عالمی بہترین طریقہ کار سے استفادہ اور تنظیمی و ادارہ جاتی تیاریوں کو مضبوط بنانا ہے۔
امارات نے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ تعاون، اقتصادی شراکت داریوں کو وسعت دینے اور عالمی مالیاتی استحکام و پائیدار ترقی کی حمایت کرنے والی پالیسیوں کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔