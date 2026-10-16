عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ملی جلی، برینٹ 105.92 ڈالر فی بیرل

نیویارک، 16 اکتوبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعرات کو تیل کی قیمتیں ملی جلی رہیں، کیونکہ سرمایہ کار مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے پیدا ہونے والے جغرافیائی سیاسی خدشات اور امریکا کی جانب سے نام نہاد ’’شیڈو فلیٹ‘‘ آئل ٹینکرز پر پابندیوں میں ممکنہ نرمی کے امکانات کا جائزہ لیتے رہے۔
برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 14 سینٹ یا 0.13 فیصد کمی کے ساتھ 105.92 ڈالر فی بیرل پر بند ہوئے۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ ڈبلیو ٹی آئی کے مستقبل کے سودے 2.88 ڈالر یا 3.03 فیصد اضافے سے 97.97 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئے، جس کی بڑی وجہ امریکا میں خام تیل کے ذخائر میں نمایاں کمی رہی۔