یو اے ای موٹوسرف چیمپئن شپ کا پہلا راؤنڈ 24 اکتوبر سے ابوظبی میں منعقد

ابوظہبی، 16 اکتوبر، 2026 (وام) -- یو اے ای موٹوسرف چیمپئن شپ 2026 کا پہلا راؤنڈ 24 اور 25 اکتوبر کو ابوظہبی بریک واٹر میں منعقد ہوگا، جس کی میزبانی ابوظہبی میرین اسپورٹس کلب کرے گا۔ مقابلوں میں نو ممالک کے 50 کھلاڑی حصہ لیں گے۔
چیمپئن شپ میں متحدہ عرب امارات، جمہوریہ چیک، قبرص، روس، سویڈن، اٹلی، بلغاریہ، کویت اور سلوواکیہ کے کھلاڑی شریک ہوں گے۔ موٹوسرف ایک جدید آبی کھیل ہے جس میں رفتار کے ساتھ تکنیکی مہارت، توازن اور کنٹرول بھی اہم ہوتے ہیں۔
مقابلوں کا آغاز ہفتہ 24 اکتوبر کو رجسٹریشن، تکنیکی جانچ اور کھلاڑیوں کی لازمی بریفنگ سے ہوگا۔ اس کے بعد صبح 10 بجے پریکٹس سیشنز جبکہ دوپہر 2 سے ساڑھے 3 بجے تک کوالیفائنگ راؤنڈز ہوں گے۔
اتوار 25 اکتوبر کو ریسز صبح 10 بجے شروع ہوں گی اور دوپہر میں مزید مقابلے ہوں گے۔ دوپہر 2 بجے پریڈ لیپ جبکہ شام 4 بجے انعامات کی تقریب منعقد ہوگی۔
چیمپئن شپ میں جونیئر، چیلنجر، ویمن، روکیز، ویٹرنز اور ماسٹر کی چھ کیٹیگریز شامل ہیں، جن میں مختلف عمر اور تجربے کے کھلاڑی پوڈیم پوزیشنز کے لیے مقابلہ کریں گے۔
یہ چیمپئن شپ ابوظہبی میرین اسپورٹس کلب کی ان کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد ابوظہبی کی بین الاقوامی آبی کھیلوں کے مرکز کی حیثیت کو مزید مضبوط کرنا، نئے واٹر اسپورٹس کو فروغ دینا اور مقامی کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔