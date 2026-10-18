متحدہ عرب امارات کے صدر اور شہزادہ خالد بن سلمان آل سعود کی ملاقات

ابوظہبی، 18 اکتوبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج مملکت سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کی۔
شہزادہ خالد بن سلمان نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی عرب کے ولی عہد و وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے صدرِ متحدہ عرب امارات کے لیے نیک خواہشات پہنچائیں۔
عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے بھی شہزادہ خالد بن سلمان سے کہا کہ وہ خادم الحرمین الشریفین اور سعودی ولی عہد تک ان کی جانب سے نیک تمنائیں پہنچائیں۔
ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور باہمی مفادات کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ دونوں برادر عوام کی ترقی اور خوشحالی کو مزید فروغ دیا جا سکے۔
دونوں فریقوں نے علاقائی پیش رفت پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا اور خطے میں سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے اور پائیدار امن کے حصول کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت کی۔
ملاقات میں نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان، ابوظہبی کے نائب حکمران اور قومی سلامتی کے مشیر عزت مآب شیخ طحنون بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، متعدد وزرا اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔