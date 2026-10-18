شیخ عبداللہ بن زاید اور کینیڈین وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کا دوطرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 18 اکتوبر 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کینیڈا کے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری اسکاٹ گلمور سے ملاقات کی۔
ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو اس انداز میں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس سے دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو فروغ اور ان کی عوام کی خوشحالی میں اضافہ ہو۔
دونوں فریقوں نے بالخصوص اقتصادی، سرمایہ کاری اور تجارتی شعبوں میں تعاون اور شراکت داری میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا، تاکہ دونوں دوست ممالک میں پائیدار ترقی کی حمایت کی جا سکے۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے اسکاٹ گلمور کے دورے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے تعلقات مسلسل فروغ پا رہے ہیں اور دونوں ممالک دوطرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے، تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے اور مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون کے امکانات کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔
انہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کو بھی سراہا اور مختلف شعبوں میں خوشحالی کے حصول کے لیے کینیڈا کی کوششوں کی متحدہ عرب امارات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
دونوں فریقوں نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کے ساتھ خطے میں سلامتی، استحکام اور امن کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔
ملاقات میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے بھی شرکت کی۔