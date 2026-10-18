شیخ عبداللہ بن زاید اور برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 18 اکتوبر 2026 (وام)-- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے برطانیہ کے وزیر خارجہ، دولت مشترکہ و ترقیاتی امور ایڈ ملی بینڈ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں علاقائی پیش رفت اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور ایڈ ملی بینڈ نے متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے درمیان تعاون سے متعلق باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا، جبکہ دونوں دوست ممالک کی ترقیاتی ترجیحات کی حمایت کے لیے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔