ابوظہبی میں 14واں جی سی سی گورنمنٹ ایچ آر اینڈ یوتھ سمٹ کل شروع ہوگا

ابوظہبی، 19 اکتوبر، 2026 (وام) -- ابوظہبی میں 14واں سالانہ جی سی سی گورنمنٹ ایچ آر اینڈ یوتھ سمٹ اینڈ ایوارڈز 2026 کل 20 اکتوبر سے شروع ہوگا اور 21 اکتوبر تک جاری رہے گا۔
گرینڈ حیات ابوظہبی ہوٹل اینڈ ریزیڈنسز امارات پرل میں منعقد ہونے والے دو روزہ سمٹ کا اہتمام کیو این اے انٹرنیشنل نے کیا ہے، جس میں خلیجی ممالک کے انسانی وسائل کے اعلیٰ حکام، افرادی قوت کے انتظام سے وابستہ ماہرین اور پالیسی ساز شرکت کریں گے۔
سمٹ ’’مواقع کا دور: کام کی دنیا کی نئی حقیقتوں کا جائزہ‘‘ کے موضوع کے تحت منعقد ہوگا اور سرکاری شعبے میں انسانی وسائل کے مستقبل اور ادارہ جاتی کارکردگی میں اس کے بڑھتے کردار پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
شرکاء انسانی وسائل سے متعلق موجودہ طریقہ کار اور عملی تجربات کا تبادلہ کریں گے اور اس شعبے کو روایتی انتظامی ذمہ داریوں سے آگے بڑھاتے ہوئے قومی ٹیلنٹ کی ترقی اور ادارہ جاتی کارکردگی کے ایک اسٹریٹجک عنصر کے طور پر مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر غور کریں گے۔
سمٹ کے اہم موضوعات میں افرادی قوت میں مصنوعی ذہانت کا کردار، ذہین اے آئی ایجنٹس، ورک فورس انٹیلی جنس، اعتماد، ٹیلنٹ اور ادارہ جاتی لچک شامل ہیں، جو خطے میں سرکاری کام کے مستقبل پر اثر انداز ہونے والی نمایاں تبدیلیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔