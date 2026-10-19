متحدہ عرب امارات کی مغربی کنارے میں یورپی سفارتی وفد پر آبادکار حملے کی مذمت

ابوظہبی، 19 اکتوبر، 2026 (وام)-- متحدہ عرب امارات نے مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں طیبہ کے دورے کے دوران یورپی سفارتی وفد پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین، معاہدوں اور مسلمہ اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو سفارت کاروں اور سفارتی مشنز کے مکمل تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔
وزارت نے زور دیا کہ اس طرح کے اقدامات خطے کی بگڑتی صورتحال کو مزید سنگین بناتے اور امن و استحکام کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔
وزارت خارجہ نے واقعے کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کو جوابدہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا۔
بیان میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کے خاتمے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور خطے میں مزید کشیدگی روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔
وزارت نے مشرق وسطیٰ میں امن عمل کو آگے بڑھانے، جامع اور منصفانہ امن کے قیام اور دو ریاستی حل کو نقصان پہنچانے والے غیر قانونی اقدامات کے خاتمے کے لیے تمام علاقائی و بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔