صدر شیخ محمد بن زاید نے سرکاری دورے پر امارات پہنچنے والے فرانسیسی صدر کا استقبال کیا

ابوظہبی، 19 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا استقبال کیا، جو سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں۔
صدر میکرون کی ہوائی اڈے پر آمد کے موقع پر سرکاری استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں متحدہ عرب امارات اور فرانس کے قومی ترانے بجائے گئے جبکہ گارڈ آف آنر نے انہیں سلامی پیش کی۔
استقبالیہ میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد وزراء و حکام نے بھی شرکت کی۔