شیخ عبداللہ بن زاید اور جرمن وزیر خارجہ کا علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 19 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور جرمنی کے وزیر خارجہ یوہان واڈےفیہول نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران خطے کی مجموعی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزراء نے علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور یوہان واڈےفیہول نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون سے متعلق باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا اور مشترکہ مفادات کے فروغ کے لیے دوطرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔