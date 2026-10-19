عبداللہ بن زاید کی ممبئی میں بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات

ممبئی، 19 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے ممبئی میں بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے دیرینہ دوستانہ تعلقات اور جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور جامع اقتصادی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، مالیاتی، ثقافتی اور توانائی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کا جائزہ لیا گیا، تاکہ دونوں ممالک اور ان کی عوام کی پائیدار اقتصادی ترقی اور خوشحالی کو مزید تقویت دی جا سکے۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا کہ امارات اور بھارت کے گہرے تاریخی تعلقات باہمی اعتماد، مشترکہ وژن اور مشترکہ مفادات کے حصول پر مبنی بین الاقوامی شراکت داری کا ایک مضبوط نمونہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات بھارت کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے ’’سیپا‘‘ کے تحت حاصل ہونے والی پیش رفت کو مزید آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔
انہوں نے کہا کہ امارات اور بھارت کی اسٹریٹجک شراکت داری قریبی تعلقات اور تعمیری تعاون کی طویل تاریخ پر استوار ہے اور اس میں مسلسل تیزی آرہی ہے، جس سے بالخصوص پائیدار ترقی، دونوں معیشتوں کی مسابقتی صلاحیت اور عالمی اقتصادی ترقی میں ان کے کردار کو مضبوط بنانے والے اہم شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔
ملاقات میں تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور علاقائی و عالمی سطح پر امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید ایک روزہ ورکنگ دورے پر بھارت پہنچے، جہاں ان کا استقبال بھارت کے وزیر برائے ہنرمندی، روزگار، کاروباری صلاحیت اور اختراع منگل پربھات لودھا اور متعدد حکام نے کیا۔