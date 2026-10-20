صدر شیخ محمد بن زاید اور فرانسیسی صدر کی موجودگی میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری فریم ورک کا تبادلہ

ابوظہبی، 20 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے آج متحدہ عرب امارات اور فرانس کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری فریم ورک کے تبادلے کی تقریب میں شرکت کی۔
امارات کی جانب سے وزیر مملکت برائے دفاعی امور محمد بن مبارک المزروعی جبکہ فرانس کی جانب سے مسلح افواج اور سابق فوجیوں کے امور کی وزیر کیتھرین ووترین نے فریم ورک کا تبادلہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے دفاعی صنعت سے متعلق عملدرآمدی انتظامات کے معاہدے کے تبادلے کی بھی موجودگی میں نگرانی کی۔
امارات کی جانب سے توازن کونسل برائے دفاعی صلاحیت کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر ناصر حمید النعیمی جبکہ فرانس کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل برائے اسلحہ پیٹرک پائیو نے معاہدے کا تبادلہ کیا۔
تقریب میں متعدد شیوخ، وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔