صدر شیخ محمد بن زاید اور فرانسیسی صدر کا توازن انڈسٹریل پارک کا دورہ

ابوظہبی، 20 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانسیسی صدر کے سرکاری دورۂ امارات کے موقع پر آج ابوظہبی میں توازن انڈسٹریل پارک کا دورہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے دورے کے دوران ایج گروپ کے اداروں اداسی، ای پی آئی، ہالکن اور پاورٹیک کا معائنہ کیا اور پارک میں قائم جدید پیداواری تنصیبات میں تیار کی جانے والی مختلف مصنوعات دیکھیں۔
انہیں پارک کے بنیادی ڈھانچے اور مربوط صنعتی نظام کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی، جو دفاع، ایرو اسپیس اور دیگر اسٹریٹجک صنعتوں کی ترقی اور توسیع میں معاونت فراہم کرتا ہے۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید اور صدر میکرون کو مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ توازن انڈسٹریل پارک کے تعاون اور ان کمپنیوں کو اپنے آپریشنز کی ترقی اور توسیع کے لیے فراہم کی جانے والی سہولتوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔
دورے میں صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد وزراء و اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔