شیخ عبداللہ بن زاید کی ممبئی میں بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ توسیعی ملاقات

ممبئی، 20 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے ممبئی کے ورکنگ دورے کے دوران بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ توسیعی اجلاس کیا، جس میں دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات اور باہمی تعاون و شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اجلاس میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے 'سیپا' کے تحت معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت اور ورثے سمیت اہم شعبوں میں تعاون کے مزید مواقع کا جائزہ لیا گیا۔
دونوں وزراء نے بین الاقوامی تنظیموں میں تعاون کے علاوہ دسمبر میں سینیگال کے اشتراک سے متحدہ عرب امارات کی میزبانی میں ہونے والی اقوام متحدہ کی آبی کانفرنس 2026 کی تیاریوں اور اس عالمی ایونٹ میں بھارت کی شرکت پر بھی بات چیت کی۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے بھارت اور ممبئی کے دورے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے شہر اور ملک میں ہونے والی تیز رفتار ترقی کو سراہا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے دیرینہ اور گہرے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ متحدہ عرب امارات، امریکا اور چین کے بعد، بھارت کا دنیا میں تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔
انہوں نے کہا کہ امارات کی قیادت اور عوام بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید قریبی، مضبوط اور متنوع بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ اپنی دوستی کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ امارات اور بھارت کے تعلقات مضبوط دوستی، قریبی روابط اور باہمی اعتماد پر قائم ہیں۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے ثقافت، تعلیم، ورثے اور عوامی روابط کو مضبوط بنانے والے دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا اور امید ظاہر کی کہ اجلاس سے دوطرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے اور شراکت داری کو نئی سطح تک لے جانے کے مزید مواقع سامنے آئیں گے۔
اجلاس میں علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے موجودہ امور پر خیالات کا تبادلہ کرتے ہوئے تنازعات کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت اور علاقائی و عالمی امن و استحکام کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
اجلاس میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی، بھارت میں امارات کے سفیر عبداللہ سیف النعیمی، ممبئی میں امارات کے قونصل جنرل عبداللہ حسین المرزوقی، متعدد بھارتی وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔