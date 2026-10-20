آئی اے ای اے نے امارات کی جوہری ہنگامی تیاریوں کو سراہا

ابوظہبی، 20 اکتوبر، 2026 (وام) -- بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے ماہرین نے متحدہ عرب امارات میں جوہری ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کو مؤثر قرار دیتے ہوئے 17 مئی کو براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ میں پیش آنے والے واقعے کے دوران کیے گئے اقدامات کو سراہا، جن سے صورتحال مزید بگڑنے سے روکی گئی۔
آئی اے ای اے کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اور شعبہ نیوکلیئر سیفٹی اینڈ سکیورٹی کی سربراہ کرین ہرویو نے ایمریٹس نیوز ایجنسی، 'وام' کو بتایا کہ اماراتی حکومت کی درخواست پر آنے والے مشن نے واقعے کے دوران پلانٹ کی کارکردگی، آپریٹر کے ردعمل، ہنگامی انتظامات اور وفاقی اتھارٹی برائے نیوکلیئر ریگولیشن کے ساتھ رابطہ کاری کا جائزہ لیا۔
انہوں نے کہا کہ پلانٹ آپریٹر نے صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹا، جبکہ وفاقی اتھارٹی برائے نیوکلیئر ریگولیشن نے اپنے ریگولیٹری کردار کے تحت ردعمل کی نگرانی کی۔
کرین ہرویو نے آئی اے ای اے کے ساتھ امارات کے دیرینہ تعاون اور جوہری تحفظ و سلامتی کے بین الاقوامی معیارات کو اپنانے کی کوششوں کو بھی سراہا۔
انہوں نے یاد دلایا کہ امارات نے 2021 میں آئی اے ای اے کی ConvEx-3 ہنگامی مشق کی میزبانی کی تھی، جس میں 75 ممالک اور 12 بین الاقوامی تنظیموں نے شرکت کی۔
ان کے مطابق مشن کے نتائج نے مؤثر ہنگامی ردعمل کے لیے پیشگی تیاری اور آپریٹرز و ریگولیٹری اداروں کے درمیان مضبوط رابطے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔