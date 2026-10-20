شارجہ میں کاروباری لائسنس کے اجرا و تجدید میں 5 فیصد اضافہ

شارجہ، 20 اکتوبر، 2026 (وام) -- شارجہ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے مطابق 2026 کی تیسری سہ ماہی میں جاری اور تجدید کیے گئے کاروباری لائسنسوں کی مجموعی تعداد 19,327 رہی، جو سالانہ بنیاد پر 5 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے میں 1,738 نئے لائسنس جاری کیے گئے جبکہ 17,589 لائسنسوں کی تجدید کی گئی، جو امارت میں کاروباری سرگرمیوں کے تسلسل اور مستحکم اقتصادی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔
محکمے کے چیئرمین حمد علی عبداللہ المحمود نے کہا کہ یہ نتائج شارجہ کی کاروباری توسیع میں معاونت اور سرمایہ کاری متوجہ کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے متنوع اقتصادی سرگرمیوں، خدمات کے شعبے میں ترقی، اسٹریٹجک محل وقوع اور سرکاری خدمات میں مسلسل بہتری کو امارت کی مسابقت بڑھانے کے اہم عوامل قرار دیا۔
شارجہ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر فہد احمد الخمیری نے کہا کہ محکمہ سرمایہ کاروں کی ضروریات کے مطابق لچکدار کاروباری ماحول فراہم کرنے، ڈیجیٹل خدمات کو وسعت دینے، طریقہ کار آسان بنانے اور کاروبار کے قیام و توسیع کے عمل کو مزید مؤثر بنانے پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔
نئے جاری کیے گئے لائسنسوں میں تجارتی لائسنس 1,012 کے ساتھ سرفہرست رہے، اس کے بعد پیشہ ورانہ 345، اعتماد 138، ای کامرس 137 اور صنعتی لائسنس 106 رہے۔
تجدید شدہ لائسنسوں میں بھی تجارتی لائسنس 11,454 کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے، جبکہ پیشہ ورانہ 4,686، صنعتی 927، اعتماد 352 اور ای کامرس لائسنس 170 رہے۔