ابوظہبی فیوچر ہیلتھ سمٹ 2026 کا آغاز، بیماریوں کی روک تھام اور طبی جدت پر توجہ

ابوظہبی، 20 اکتوبر، 2026 (وام) -- ابوظہبی فیوچر ہیلتھ سمٹ 2026 کا آج ایڈنیک سینٹر ابوظہبی میں آغاز ہوا، جہاں عالمی ماہرین، صحت کے شعبے کے رہنما اور پالیسی ساز مصنوعی ذہانت، ڈیٹا اور طبی جدت کے ذریعے بیماریوں کی روک تھام اور صحت کے بہتر نتائج کے حصول پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ تین روزہ سمٹ 22 اکتوبر تک جاری رہے گی۔
افتتاحی خطاب میں وزیر صحت و تحفظ احمد بن علی الصایغ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات بیماریوں کی روک تھام، معیار زندگی اور صحت مند طویل عمر پر مبنی ایک مربوط نظام صحت کی تشکیل کے لیے کام کر رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ امارات 'ہیلتھی یو اے ای' کے نام سے ایک قومی طریقہ کار تیار کر رہا ہے، جس کا مقصد جامع صحت عامہ اور فلاح و بہبود کی حکمت عملی کے ذریعے صحت اور دیگر شعبوں میں بیماریوں کی روک تھام کو بنیادی ترجیح بنانا ہے۔
وزیر صحت نے غیر معمولی علاقائی حالات کے دوران امارات کے نظام صحت کی مضبوطی کو بھی اجاگر کیا اور کہا کہ اسپتالوں اور کلینکس نے معمول کے طبی طریقہ کار مؤخر کیے بغیر اپنی خدمات جاری رکھیں۔
انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ دو سال کے دوران قومی سطح پر صحت کی ہنگامی صورتحال کے لیے متحد کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام تیار کیا جائے گا، جو ہنگامی ردعمل، مریضوں کے انتظام اور متعلقہ اداروں کے درمیان رابطے کے لیے ابوظہبی کے مربوط ماڈل پر مبنی ہوگا۔
احمد بن علی الصایغ نے بین الاقوامی سطح پر صحت کے شعبے میں تعاون کے لیے امارات کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اردن اور دیگر ممالک میں ڈیجیٹل ہیلتھ منصوبوں کی حمایت کا بھی ذکر کیا۔